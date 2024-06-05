Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 1'i itfaiyeci 3 kişi gazdan etkilendi

        BURSA'nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 23:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 1'i itfaiyeci 3 kişi gazdan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kimyasal gazdan zehirlenen 1’i itfaiyeci 3 kişi tedaviye alınırken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında kırsal Eroğanköy Mahallesi’nde bulunan bir kimyasal madde deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın depoda bulunan solvent ve boyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana gelirken AFAD ekipleri bölgede ölçüm çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan tarlalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Kimyasal gazdan etkilenen 1’i itfaiyeci 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının ardından Erdoğanköy Mahallesi’nin boşaltılabileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Saldırıdan sonra ilk açıklama
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        İstanbul'da yine korkutan manzara
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Her şey ailesinin gözü önünde oldu
        Yeni bir sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Yeni bir sıcaklık rekoru bekleniyor!
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        'Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin'
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Okul müdürüne zincirli saldırı!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Galatasaray'da hedef Amrabat!
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Özel: Erdoğan ile gelecek hafta görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        9 kurşun sıkıp polise teslim oldu
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        İsrail durmuyor: Saldırılara devam sinyali
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        8 farklı böcek ısırmasını geçirecek yöntemler
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Ünlü isimlerden Macron'a çağrı
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Makara sorusu ikiye böldü! Yapay zeka da şaşırdı
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu
        Uludağ'da kaybolan koyunları jandarma personeli buldu
        Bursa'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı
        Bursa'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı
        Eski AK Parti Bursa Milletvekili Pakyürek'in cenazesi toprağa verildi
        Eski AK Parti Bursa Milletvekili Pakyürek'in cenazesi toprağa verildi
        Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu
        Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu