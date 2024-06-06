Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 2'si itfaiyeci 5 kişi gazdan etkilendi (2)
KİMYASALGAZDAN ETKİLENENLERİN YASISI 5'E YÜKSELDİBursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sırasında yayılan gazdan 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi daha etkilendi.
KİMYASALGAZDAN ETKİLENENLERİN YASISI 5’E YÜKSELDİ
Bursa’nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sırasında yayılan gazdan 1’i itfaiye görevlisi 2 kişi daha etkilendi. Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Böylece çıkan yangında gazdan etkilenenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
ÖLÇÜMLERDE OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI
Bu arada olay yerinde ve çevresinde önlem alan AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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