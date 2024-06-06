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        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 2'si itfaiyeci 5 kişi gazdan etkilendi (2)

        KİMYASALGAZDAN ETKİLENENLERİN YASISI 5'E YÜKSELDİBursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sırasında yayılan gazdan 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi daha etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 01:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 01:35
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        Bursa'da kimyasal madde deposunda yangın; 2'si itfaiyeci 5 kişi gazdan etkilendi (2)
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        KİMYASALGAZDAN ETKİLENENLERİN YASISI 5’E YÜKSELDİ

        Bursa’nın Kestel ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sırasında yayılan gazdan 1’i itfaiye görevlisi 2 kişi daha etkilendi. Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Böylece çıkan yangında gazdan etkilenenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        ÖLÇÜMLERDE OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI

        Bu arada olay yerinde ve çevresinde önlem alan AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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