24 kiloluk yayın balığı yakalayan 2 arkadaşa para cezası

BURSA'da24 kiloluk yayın balığı yakalayan Ahmet Kaan Bahadır ile İsmail Hakkı Polat'a, yasak zamanda avlandıkları gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne 1 Haziran'da balık tutmaya giden İsmail Hakkı Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında şaşırdı. Avlarını kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, balığı kıyıya çıkardı. Bahadır ile Polat'ın o anları, cep telefonu ile kaydedildi. İki arkadaşın, 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olan balıkla çektirdikleri fotoğraf ve görüntüler basında yer aldı.