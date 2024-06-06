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        24 kiloluk yayın balığı yakalayan 2 arkadaşa para cezası

        BURSA'da24 kiloluk yayın balığı yakalayan Ahmet Kaan Bahadır ile İsmail Hakkı Polat'a, yasak zamanda avlandıkları gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:10 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:15
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        24 kiloluk yayın balığı yakalayan 2 arkadaşa para cezası
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        BURSA'da24 kiloluk yayın balığı yakalayan Ahmet Kaan Bahadır ile İsmail Hakkı Polat'a, yasak zamanda avlandıkları gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi.

        İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne 1 Haziran'da balık tutmaya giden İsmail Hakkı Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında şaşırdı. Avlarını kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, balığı kıyıya çıkardı. Bahadır ile Polat'ın o anları, cep telefonu ile kaydedildi. İki arkadaşın, 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olan balıkla çektirdikleri fotoğraf ve görüntüler basında yer aldı.

        'BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK'

        Görüntüler sonrası Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 arkadaşı İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'ne çağırdı. Bahadır ve Polat'a, 15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında, sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağının devam ettiği gerekçesiyle kişi başı 2 bin 900 lira idari para cezası kesildi. 2 arkadaş, yakaladıkları dev yayın balığının bedelini ağır ödediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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