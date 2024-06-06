Sanal oyunda bilgileri ele geçirildi, adına 25 farklı firmadan yemek sipariş edildi

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen Arda O.'nun (18) adresine, 25 farklı firmadan yemek siparişi verildi. 25 motokurye aynı anda yemek teslimi için adrese gelirken, siparişlerden haberi olmayan Arda O., babasıyla birlikte polise gidip şikayette bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir telefon numarası üzerinden 25 faklı firmadan aynı adrese yemek siparişi verildi. Motokuryeler sipariş teslimi için adrese gittiklerinde kapıyı açan olmadı. Sipariş verilen numaranın Arda O.'ya ait olduğu belirlenirken, kuryeler telefonla aradıkları kişiden, "Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın" yanıtını aldı. Sipariş verilen telefon numarasının sahibi Arda O.'nun, sanal ortamda oynadığı oyundan, adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesiyle, adına sipariş verildiği belirlendi.