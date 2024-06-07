Bursa'da sandalye fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, 4 işçi dumandan etkilendi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sandalye üretim fabrikasında gece yarısı yangın çıktı. Fabrikanın taş silo bölümünden alevlerin yükseldiğini gören işçiler yangına müdahale etmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin fabrikanın ahşap üretim bölümüne sıçramadan kontrol altına alınması amacıyla yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 işçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.