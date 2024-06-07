2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Emir Sultan Mahallesi 3'üncü Hamam Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Beysel Ç., tedbir amaçlı olarak, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yangının kombiden çıktığı belirlendi.

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