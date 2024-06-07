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        2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        BURSA'da, 2 katlı evde, kombiden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi Beysel Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:05
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        2 katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        BURSA'da, 2 katlı evde, kombiden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi Beysel Ç. (82) hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Emir Sultan Mahallesi 3'üncü Hamam Sokak'taki 2 katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Beysel Ç., tedbir amaçlı olarak, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yangının kombiden çıktığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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