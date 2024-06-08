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        YKS'ye giren 70 yaşındaki 50 yıllık kasap, veterinerlik istiyor

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır kasaplık yapan Necmettin Özkan (70), YKS'nin ilk oturumuna girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:20
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        YKS'ye giren 70 yaşındaki 50 yıllık kasap, veterinerlik istiyor
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yaklaşık 50 yıldır kasaplık yapan Necmettin Özkan (70), YKS'nin ilk oturumuna girdi. Torunlarını teşvik için sınava girdiğini söyleyen Özkan, "Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veteriner fakültesini tercih etmek istiyorum" dedi.

        İnegöl'de yaşayan kasap Necmettin Özkan, 2 torununu teşvik olmak amacıyla YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde sınava giren Özkan, "Torunlarım lise mezunu. Onlar da bu sene sınava giriyor. Ben de kendimi yoklayayım istedim. İnşallah güzel şeyler olur. Sınav soruları bize göre değil. Bizim zamanımızdaki sorular gibi değil ama yine de yaptık bir şeyler. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim. Hatta torunum 'Benden fazla puan alırsan ne olacak?' diye sordu. Ben de 'Sakin ol, moralini bozma' dedim. Biz iyi talebelerdik zamanında. İnşallah güzel bir şey olur. Gaye okumak değil de kendimizi bir deneme, çocuklara güzel bir örnek olmak. Gençliğimde, üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım. O zamanlar sağ-sol olayları vardı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'ne kayıt yaptırmıştım. 15 gün sonra geri geldik, başladık kasaplığa. Eğitim serüvenim de öyle bitti. Baktık ki yaş oldu 70 ama iş bitmemiş" ifadelerini kullandı.

        Sınavı kazanması halinde veteriner fakültesini tercih edeceğini belirten Necmettin Özkan, "Torunlarım yaklaşık 5 aydır sokağa çıkmadan sınava çalıştı. İnşallah başarılı olurlar. Ben çalışamadım ama sınavı kazanırsam kasap olduğum için veteriner fakültesini tercih etmek istiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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