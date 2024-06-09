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        Bursa'da polise direnen alkollü sürücü, ceza yiyince 'İyi, hayırlı olsun' dedi

        BURSA'daalkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:15
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        Bursa'da polise direnen alkollü sürücü, ceza yiyince 'İyi, hayırlı olsun' dedi
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        BURSA'daalkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurup, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için direnen ve polislerle tartışan Eyüp Ö.'nün, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Promil miktarını öğrenince, "İyi, hayırlı olsun" diyen sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

        'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

        Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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