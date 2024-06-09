Bursa'da polise direnen alkollü sürücü, ceza yiyince 'İyi, hayırlı olsun' dedi

BURSA'daalkolmetreyi üflememek için direnen otomobil sürücüsü Eyüp Ö. (51), polise zor anlar yaşattı. 1.40 promil alkollü çıkıp, ceza tutanağına imza atan sürücü, "İyi, hayırlı olsun" diyerek polislere tepki gösterdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurup, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için direnen ve polislerle tartışan Eyüp Ö.'nün, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Promil miktarını öğrenince, "İyi, hayırlı olsun" diyen sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.