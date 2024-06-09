Bursa'daki soydaşlar, Bulgaristan seçimleri için sandık başında

BURSA'daBulgaristan'da bugün yapılan seçimler için 41 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Bursa'da oyunu kullanarak, "Demokrasinin kuralı sandığa gelip, oyumuza kullanacağız. Bu kadar insan Bulgaristan'ın demokrasisine destek veriyoruz" dedi.

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Türkiye'de, 166 sandık kuruldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 60 ülkede başlayan iki seçime 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, 50'nci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya başladı. Saat 07.00 itibarıyla başlayan seçimler kapsamında Bulgaristan Türklerinin yoğun yaşadığı şehirlerden olan Bursa'da da seçim heyecanı yaşandı. 73 bin Bulgaristan vatandaşı seçmenin oy kullanabilmesi için 32 seçim bölgesi ve konsoloslukta 41 sandık kuruldu.

'SOYDAŞLARIMIZ RAHATLIKLA OY KULLANABİLİYORLAR' Bursa'da oyunu kullanmak için Bulgaristan Konsolosluğu'na gelen BAL-GÖÇ Derneği Başkanı Emin Balkan, seçimlerin Türkiye'de herhangi bir problem olmadan devam ettiğini belirtti. Türkiye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sabah saatlerinde yoğunluğun az olduğunu ifade eden Balkan, "Bugün YKS olduğu için yoğunluk biraz az ama öğleden sonra katılım artacak diye düşünüyorum. Seçim bölgelerini geziyoruz. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşı soydaşlarımız ellerindeki kimlikleriyle beraber hiç beklemeden rahatlıkla oy kullanabiliyorlar" dedi.

'GENİŞ KATILIMLA GÜZEL SEÇİM OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ' Bulgaristan vatandaşlığı bulunan soydaşların sandığa gitmesini isteyen Balkan, "Seçmenin 2 türlü oy kullanma imkanı var. Bir, elektronik sistemde oy kullanabiliyorlar; bir de işaret koyarak oylarını kullanabiliyorlar. Akşam 20.00'ye kadar devam edecek. 20.00'de sandık başında olarak kimse varsa da onların tamamlanması için sandık kurulundaki arkadaşlarımız bekleyecekler. Ayrıca elektronik sistemde dilekçe doldurmamış kişiler de oy kullanabilirler. Bu arkadaşlarımız oy kullanabilmesi için sandık kurulundan aldıkları Bulgarca formu Kiril alfabesiyle doldurması gerekir. Ancak Türkiye'de yaşayan çok sayıda arkadaşımızın Bulgarcası zayıf olduğu için her okulda da arkadaşlarımızı görevlendirdik. Herhangi bir sıkıntımız olmadan, rahatlıkla doldurulup, sandık kuruluna kimlik kartıyla ibra ettikleri zaman da oylarını kullanabiliyorlar. Ümit ediyoruz ki Bursa ve Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının geniş katılımıyla güzel bir seçim olur. Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan devleti için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'SEÇİMLERDE DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANABİLMEMİZ LAZIM' Türkiye'de 250 bin, Bursa'da da 73 bin seçmenin olduğunu söyleyen Balkan, "Bulgaristan artık bir Avrupa Birliği ülkesi. Demokrasi icabı da seçimlerde demokratik hakkımızı kullanabilmemiz lazım. Hem Türkiye'de yaşayanların hem Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan Türklerinin Bulgaristan devletinden çözüm beklediği sorunları var. Bu sorunları, parlamentodaki siyasilere iletmemiz lazım. Bunun için önce sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Demokrasinin kuralı sandığa gelip, oyumuza kullanacağız. Bu kadar insan Bulgaristan'ın demokrasisine destek veriyoruz. 'Bizim sorunlarımızı da çözün, birinci sınıf vatandaş olmak istiyoruz' diye seslenmek istiyoruz" dedi.