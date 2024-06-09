İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli Bursa'da yakalandı; operasyon kamerada

İnigöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine Bursa’yı geçiş güzergahı olarak kullanan otomobili takibe aldı. İçerisinde 2 şüphelinin bulunduğu otomobil, Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde, önü kesilerek durduruldu. Enes Güreş (28) ve Ünal Akdoğan (30) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 100 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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