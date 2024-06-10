Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücü yaralandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçen Bilal Kaya'nın (55) kullandığı motosiklete otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçen Bilal Kaya'nın (55) kullandığı motosiklete otomobil çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kaya, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu eski kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Yaya geçidinden motosikleti ile karşıya geçmek isteyen Bilal Kaya idaresindeki plakasız motosiklete, Yalova'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Fehim K. (40) yönetimindeki 77 ACY 234 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilal Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Sivas'ta 5 günde 3'üncü büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Zerin'in ölümündeki beraate savcıdan itiraz!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        "Çöp balonu" gerginliği sürüyor
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        130 milyon TL'lik yalı soygunu! Zanlı çalışan!
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Vahşice öldürülen İpek Akgül "tetikçi" çıktı
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

        Benzer Haberler

        Öldürdüğü babasının cesedi bulununca gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etmişt...
        Öldürdüğü babasının cesedi bulununca gözyaşı döküp, taziyeleri kabul etmişt...
        İHH'dan Gazze için "Hayır Çarşısı"
        İHH'dan Gazze için "Hayır Çarşısı"
        İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli Bursa'da yaka...
        İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli Bursa'da yaka...
        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybet...
        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybet...
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        BUÜ'lü akademisyenin yürüttüğü DNA'yı koruyacak projeye TÜBİTAK desteği
        BUÜ'lü akademisyenin yürüttüğü DNA'yı koruyacak projeye TÜBİTAK desteği