Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, alan 'sarı poşet' detayından yakalandı

BURSA'da'evde çalınır' korkusu ile 170 bin lirasını yanına alıp, koyduğu çantayı bankta unutan Meryem H.'nin (37) parası, 'sarı poşet' detayı ile bulundu. Çantayı bir sarı poşetin içerisinde boş bulan polis, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı. Sarı poşet ile Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ne gelip, poşetsiz çıkan Ghalia J. (41) "Çantadan aldığım paranın bir kısmını dövize yatırdım. Ayrıca altın kolye aldım" dedi.

Olay, 2 Haziran'da Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Birikimi olan 170 bin lirayı, 'çalınır' endişesiyle evinde bırakmayıp, yanında taşıyan Meryem H., Cazibe Merkezi'ne gitti. Burada bir süre bankta oturan Meryem H., çantasını unutarak ayrıldı. Çantasının yanında olmadığını anlayınca koşarak oturduğu yere giden Suriye uyruklu kadın, çantayı bulamayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çantayı olay yerinin yakınında sarı poşet içinde, içi boş şekilde buldu.