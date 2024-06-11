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        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:15
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        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil, ağır yaralandı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evde oyun oynayan Suriye uyruklu Omar Abdulcelil, iddiaya göre pencereye tırmandı. Aralık olan pencereyi açan Omar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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