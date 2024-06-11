Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama

        BURSA'dadevre mülk sahipleri ile irtibata geçip, çeşitli bahanelerle 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dadevre mülk sahipleri ile irtibata geçip, çeşitli bahanelerle 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'emlakçı' ve 'devre mülk yatırımcısı' olarak tanıtan kişilerin, 10 devre mülk sahibi ile irtibata geçip, 5 milyon lira dolandırdıkları ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinde çağrı merkezi izlenimi verdikleri ofis açtıklarını tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerin, Yalova'nın Termal ilçesindeki devre mülk sahiplerini, gayrimenkullerini zengin Arap turistlere yüksek fiyatlardan satmayı vadederek ikna ettiklerini, 'masraf' adı altında kredi kullandırdıklarını ve bu paraların farklı hesaplara gönderdiklerini ortaya çıkarttı.

        1000 KİŞİLİK LİSTE ELE GEÇİRİLDİ

        Ekipler, önceki gün yaptıkları operasyonda, Umut Çamsarılıoğlu (31), Şükrü Tansoy Benzer (24), Süleyman Bayram (25), Şükrü Sina Çerkezoğlu (20), Yasemin Uyar (23) ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Ofiste yapılan aramalarda, devre mülk sahibi 1000 kişinin isim ile kendilerine verilen kod adların listesi, sekreterlerin, arayan veya aradıkları kişileri ikna etmek için yaptıkları konuşmaların metnini içeren çok sayıda belgeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çamsarılıoğlu, Benzer, Bayram, Çerkezoğlu ve Uyar 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, S.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...
        Bankta unutulan çantadaki parayla döviz ve altın kolye alan şüpheli yakalan...
        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı
        3'üncü kat penceresinden düşen çocuk, ağır yaralandı
        Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında
        Bitkin düşünce tedavi edilen "Yaren" leyleğin yavrusu yeniden yuvasında
        Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, al...
        Evde çalınmaması için yanında taşıdığı 170 bin lirayı gezerken kaybetti, al...
        Bursa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
        Bursa'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
        BEBKA'dan kadın istihdamına yönelik web geliştirme uzmanı eğitim programı
        BEBKA'dan kadın istihdamına yönelik web geliştirme uzmanı eğitim programı