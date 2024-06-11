Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama

BURSA'dadevre mülk sahipleri ile irtibata geçip, çeşitli bahanelerle 5 milyon lira dolandırıcılık yapan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'emlakçı' ve 'devre mülk yatırımcısı' olarak tanıtan kişilerin, 10 devre mülk sahibi ile irtibata geçip, 5 milyon lira dolandırdıkları ihbarı sonrası çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir iş merkezinde çağrı merkezi izlenimi verdikleri ofis açtıklarını tespit etti. Ekipler ayrıca şüphelilerin, Yalova'nın Termal ilçesindeki devre mülk sahiplerini, gayrimenkullerini zengin Arap turistlere yüksek fiyatlardan satmayı vadederek ikna ettiklerini, 'masraf' adı altında kredi kullandırdıklarını ve bu paraların farklı hesaplara gönderdiklerini ortaya çıkarttı.