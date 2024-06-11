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        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu (2)

        DALLARAASILI KALDIBursa'nın Karacabey ilçesi 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, rahatsızlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Celal Acar Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındıktan 10 gün sonra, yeniden yuvasına bırakılan yavruları, bir kez daha yuvadan alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:10
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        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu (2)
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        DALLARAASILI KALDI

        Bursa’nın Karacabey ilçesi 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın, rahatsızlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Celal Acar Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındıktan 10 gün sonra, yeniden yuvasına bırakılan yavruları, bir kez daha yuvadan alındı. Anne ve babasının, kabullenerek, ilgilenmeye başladığı yavru leylek, yuvasına bırakıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, ayağa kalkmak isteyince dengesini kaybetti. Strese girdiği değerlendirilen leylek, düşmek üzereyken, yuvanın çevresindeki dallara asılı kaldı. Yaren leylek ile eşi Nazlı, bir süre yavrularını izlerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

        Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, merdivenli araçla ulaştıkları 8 metre yüksekliğindeki yuvaya asılı kalan leyleği kurtarıp, yeniden yuvaya koydu. Ayakta duramayan leylek, yuvadan alınarak götürüldüğü Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındı. Yavru leylek, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğuna uğurlanacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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