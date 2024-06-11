Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra kavuştu (2)

DALLARAASILI KALDI

Bursa’nın Karacabey ilçesi 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın, rahatsızlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Celal Acar Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alındıktan 10 gün sonra, yeniden yuvasına bırakılan yavruları, bir kez daha yuvadan alındı. Anne ve babasının, kabullenerek, ilgilenmeye başladığı yavru leylek, yuvasına bırakıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, ayağa kalkmak isteyince dengesini kaybetti. Strese girdiği değerlendirilen leylek, düşmek üzereyken, yuvanın çevresindeki dallara asılı kaldı. Yaren leylek ile eşi Nazlı, bir süre yavrularını izlerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.