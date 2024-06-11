Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

Kaza, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Nilüfer istikametine giden Bilge Bahar Başgöz idaresindeki 55 BJ 040 plakalı otomobil, kontrol çıkarak refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, bu sırada Yıldırım istikametine giden Tuncay Özbay'ın kullandığı 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarptı. Sürücü Başgöz yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu iyi olan yaralı sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

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