Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı; kaza anı kamerada

        BURSA'dakarşı şeride geçip kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bilge Bahar Başgöz (28) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşı şeride geçen otomobil kamyonete çarptı; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dakarşı şeride geçip kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bilge Bahar Başgöz (28) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Nilüfer istikametine giden Bilge Bahar Başgöz idaresindeki 55 BJ 040 plakalı otomobil, kontrol çıkarak refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, bu sırada Yıldırım istikametine giden Tuncay Özbay'ın kullandığı 34 EU 0383 plakalı kamyonete çarptı. Sürücü Başgöz yaralanırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu iyi olan yaralı sürücü, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Kaza yaptı! Olay yerinden kaçtı! Bir ceset bulundu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        İngiliz Başbakan'dan itiraf: Kör değilim
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güven...
        Bursa'da otomobilin karşı şeride geçip kamyonetle çarpıştığı kaza anı güven...
        Tedavi sonrası yuvaya bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu tekrar yuvadan alı...
        Tedavi sonrası yuvaya bırakılan "Yaren" leyleğin yavrusu tekrar yuvadan alı...
        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konu...
        Yazar Yusuf Kaplan, "Eğitim Değişim Okumaları Muallim Kitap Meclisi"ne konu...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Yaren leylek ile eşi Nazlı, tedavisi tamamlanan yavrularına 10 gün sonra ka...
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama
        Bursa'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 5 tutuklama