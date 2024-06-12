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        Otizm Anneler Korosu'ndan 'hüzünsüz şarkı' konseri

        BURSA'da2005'te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşturulan 'Otizm Anneler Korosu' 3'üncü konserlerini Bursa'da verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:45
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        Otizm Anneler Korosu'ndan 'hüzünsüz şarkı' konseri
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        BURSA'da2005’te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşturulan 'Otizm Anneler Korosu' 3'üncü konserlerini Bursa'da verdi. Müzik eğitimi almayan 33 kadından oluşan 'Otizm Anneler Korosu', otistik çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği konserlerde, hüzünlü parça seslendirmiyor.

        Yaşları 40 ile 75 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin aynı zamanda şefliğini de yapan Dr. Aysel Gürel, otistik çocuğu olan bir annenin, "Keşke bizim de bir koromuz olsa. Hem çocuklarımızın gelişimine desteği olur hem de yaşadığımız zorlu hayatı müzikle keyifli bir hale dönüştürebilir" sözü üzerine, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, 'Otizm Anneler Korosu'nu kurdu. Müzik eğitimi almayan 33 kadından oluşan ve daha önce Bursa ve Balıkesir'de sahne alan 'Otizm Anneler Korosu', 3’üncü konserlerini 10 Haziran Pazartesi akşamı yine Bursa'da verdi. Otistik çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği konserde, yine hüzünlü parça seslendirilmedi. 'Safalar Getirdiniz' parçası ile başlayan konser, otistik çocukların da sahneye çağrılıp anneleriyle birlikte söyledikleri, 'Mavi Boncuk' parçasıyla sona erdi. Anneler, hüzünlü şarkıların yasak olduğu repertuvarlarında, hareketli ve eğlenceli şarkı ve türküleri söyleyip, dans ederek eğlenip, eğlendirirken, izleyiciler, 'Otizm Anneler Korosu'nu ayakta alkışladı.

        'DÜNYADA BÖYLE BİR ÖRNEĞİ YOK'

        Hayata geçirdikleri projeyle Türkiye'ye örnek olmak istediklerini belirten Nilüfer Kadın Korosu Derneği Şefi Aysel Gürel, "Dünyada böyle bir örneği yok. Otizmli çocuklardan kurulu bir koro var ama annelerinden oluşmuş bir koro yok. İnşallah diğer şehirlerde de böyle korolar kurulmasına vesile oluyoruz. Bazılarının eşleri, çocukları kabullenemeyip, terk etmiş. Tek başlarına ayakta duruyor. Kendilerine çok büyük saygım var. Onların gönüllü şefliğini yapmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

        'ÖZELLİKLE KEYİFLİ ŞARKILARDAN OLUŞAN REPERTUVAR OLUŞTURUYORUM'

        Koro üyelerinin hayatlarının zaten zor olduğunu, bu yüzden de repertuvarda hüzne yer vermediğini söyleyen Gürel, "Bütün insanların onların sesini duyması gerektiğini düşünüyorum. Repertuvarda hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği var. Anneler hangi şarkıyı ya da türküyü söylemek istiyorsa, müsaade ettim. Yeter ki siz söyleyin, nasıl söylerseniz söyleyin diye. Hepsi çok heyecanlılar ve gayet de güzel söylüyorlar. Hüzünlü şarkılara çok yer vermek istemiyorum. Çünkü zaten hayatları zor. Çok hüzünlü bir hayatları var. Keyifli bir konser olsun istiyorum. Anneler de izleyenler de keyif alsın. Özellikle keyifli şarkılardan oluşan repertuvar oluşturuyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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