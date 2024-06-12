Otizm Anneler Korosu'ndan 'hüzünsüz şarkı' konseri

BURSA'da2005’te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşturulan 'Otizm Anneler Korosu' 3'üncü konserlerini Bursa'da verdi. Müzik eğitimi almayan 33 kadından oluşan 'Otizm Anneler Korosu', otistik çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği konserlerde, hüzünlü parça seslendirmiyor.

Yaşları 40 ile 75 arasında değişen, hiç müzik eğitimi almamış 175 kadından oluşan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin aynı zamanda şefliğini de yapan Dr. Aysel Gürel, otistik çocuğu olan bir annenin, "Keşke bizim de bir koromuz olsa. Hem çocuklarımızın gelişimine desteği olur hem de yaşadığımız zorlu hayatı müzikle keyifli bir hale dönüştürebilir" sözü üzerine, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, 'Otizm Anneler Korosu'nu kurdu. Müzik eğitimi almayan 33 kadından oluşan ve daha önce Bursa ve Balıkesir'de sahne alan 'Otizm Anneler Korosu', 3’üncü konserlerini 10 Haziran Pazartesi akşamı yine Bursa'da verdi. Otistik çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği konserde, yine hüzünlü parça seslendirilmedi. 'Safalar Getirdiniz' parçası ile başlayan konser, otistik çocukların da sahneye çağrılıp anneleriyle birlikte söyledikleri, 'Mavi Boncuk' parçasıyla sona erdi. Anneler, hüzünlü şarkıların yasak olduğu repertuvarlarında, hareketli ve eğlenceli şarkı ve türküleri söyleyip, dans ederek eğlenip, eğlendirirken, izleyiciler, 'Otizm Anneler Korosu'nu ayakta alkışladı.

'DÜNYADA BÖYLE BİR ÖRNEĞİ YOK' Hayata geçirdikleri projeyle Türkiye'ye örnek olmak istediklerini belirten Nilüfer Kadın Korosu Derneği Şefi Aysel Gürel, "Dünyada böyle bir örneği yok. Otizmli çocuklardan kurulu bir koro var ama annelerinden oluşmuş bir koro yok. İnşallah diğer şehirlerde de böyle korolar kurulmasına vesile oluyoruz. Bazılarının eşleri, çocukları kabullenemeyip, terk etmiş. Tek başlarına ayakta duruyor. Kendilerine çok büyük saygım var. Onların gönüllü şefliğini yapmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi. 'ÖZELLİKLE KEYİFLİ ŞARKILARDAN OLUŞAN REPERTUVAR OLUŞTURUYORUM'