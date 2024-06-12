Bursa'da 'Uluslararası Yoga Günü' etkinliği

BURSA'da Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu iş birliğiyle Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, "2014 yılından beri, Hindistan'ın girişimi ile Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası tanınan bir gün. Bütün dünyada kutlanıyor. Yoganın insanlığa katkıları sebebiyle Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldı. Bütün dünyada Yoga etkinliklerini birlikte kutlayacağız. Bugün de Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Hint Kültürü’nün bir parçası olan ve tüm dünyaya yayılan yoga için dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler, 2014 yılından itibaren 21 Haziran’ı ‘Dünya Yoga Günü’ ilan etti. Uluslararası Yoga Günü kapsamında Nilüfer Belediyesi ile Hindistan Başkonsolosluğu etkinlik düzenledi. Etkinliğe Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve yoga severler katıldı. 21 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesiyle erkenden kutlanan etkinlikte yoga eğitmenleri, Bursalılara yoga eğitimi verdi.

'ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ' Nilüfer Belediyesi olarak bu yıl 10'uncusu olan Dünya Yoga Günü etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, "Tüm dünyada 177 farklı ülkede Hindistan Konsolosluğunun koordinasyonunda kutlanıyor. Bizler de Nilüfer Belediyesi olarak Her zaman kültürün, sanatın, sporun başkenti bir şehir olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bugün de burada vatandaşlarımızla birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YOGANIN İNSANLIĞA KATKILARI NEDENİYLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARAR ALDI' Etkinlik için Bursa'ya gelen Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito Uluslararası Yoga Günü'nün dünya çapında 21 Haziran tarihinde kutlandığını belirterek, "Ama Türkiye'de bayram tatili nedeniyle Nilüfer'deki etkinliğimizi biraz öne çektik. 2014 yılından beri Hindistan'ın girişimi ile Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası tanınan bir gün. Bütün dünyada kutlanıyor. Yoganın insanlığa katkıları sebebiyle Birleşmiş Milletler böyle bir karar aldı. Bütün dünyada Yoga etkinliklerini birlikte kutlayacağız. Bugün de Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.