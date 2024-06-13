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        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 02:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 02:40
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        Bursa'da, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulvahap A. (27) yönetimindeki 19 ADB 093 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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