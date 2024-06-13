Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda toplu balık ölümleri

BURSAOvası'nı tek başına besleyen ve yıllardır kirliliğine çözüm bulunamayan Nilüfer Çayı'ndaki toplu balık ölümleri endişe yarattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme için sudan ve balıklardan numune alınırken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Çayda durduk yerde dün ölmeyen balıklar, bugün topluca ölüyorsa bunun bir tane izahı var; zehirleniyor. Şu anda Nilüfer Çayı'nın birleşme noktasının yakınında, Kocaçay üzerinde korkunç balık ölümleri var" dedi.

Uludağ'ın güney yamaçlarından başlayarak, Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen 103 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı'nda, sanayi tesislerinin yol açtığı kirliliğin toplu balık ölümlerine yol açtığı iddia edildi. Çevre sakinlerinden İlhan Düzen (58), balık ölümlerini görür görmez yetkilileri aradığını söyleyerek, "Nilüfer Çayı'ndaki balık ölümlerini duydum. Ardından hemen buraya gelerek yetkili yerleri aradım ve buradaki durumu bildirdim. Her sene burada balık ölümleri oluyor. Bunun sebebi ise Nilüfer Çayı'nın kirliliğindendir. Yetkililerin buna bir an önce çözüm bulmaları gerekiyor. Böylelikle burada yaşamını sürdüren canlıların ölümlerini önleyerek, ilerleyen yıllarda daha temiz ve güzel bir Nilüfer Çayı görürüz" diye konuştu.

KESİN SONUÇLAR ANALİZLE ORTAYA ÇIKACAK İhbarla bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Balık ölümleri haberleri üzerine Nilüfer Çayı'ndan hem su hem balık numunesi aldık, inceliyoruz. Sıcak nedeniyle sudaki oksijenin düşmesi sonucu ölümler olabilir diye düşünüyoruz. Kesin sonuçlar analizle ortaya çıkacak" dedi. Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi mevkisinde görülen toplu balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için analiz sonuçları beklenirken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Tam bu mevsimde genellikle Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsularda zaten çok az balık kaldı. Çünkü Marmara Denizi'nin çevresindeki akarsular atık kanalına dönüştü. Bu yüzden de içinde balık yaşayamaz hale geldi. Bir çoğunluğu içinde balık yaşayabilen az sayıdaki akarsuda ise tam bu yaz başında balık ölümleri haberleri patlıyor her tarafta. Ne oluyor da bu balık ölümleri ortaya çıkıyor. Yetkililer geliyorlar, su numunesi alıyorlar, balık numunesi alıyorlar. Laboratuvara gönderiyorlar, 3 ay sonra laboratuvardan sonucu geliyor. Hiçbirimiz duymuyoruz. Yetkililerin gelip, balık ölümlerine dair örnek aldığını duyuyoruz" diye konuştu.