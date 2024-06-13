Bursa'da, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı narkotik operasyonu dronla görüntülendi

BURSA'da120 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3,5 kilogram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Özel harekat polislerinin kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Dron destekli operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve İznik ilçesinde 7 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 120 polisin katıldığı operasyonda dedektör köpekler de yer aldı. Özel harekat polisleri önceden tespit edilen adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girerken, dronla da operasyon takip edildi.