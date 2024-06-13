Yürüyüş nedeniyle kapanan yolda, otomobiliyle geri giderek trafiği tehlikeye attı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinden Hükümet Kavşağı'na otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kavşakta Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle trafik tıkanınca geri manevra yaparak ters yönde hızla ilerlemeye başladı. Diğer sürücülerin korna çalarak uyardığı sürücü, otomobiliyle 500 metre geri giderek Çimen Camisi kavşağından dönüş yaptı. Sürücünün trafiği tehlikeye atan yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle tıkanan trafikte ilerleyemeyen sürücü, diğer araçların arasında otomobiliyle geri manevra yaparak gitti. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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