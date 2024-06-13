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        Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 grubun tekmeli, yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:15
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        Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 grubun tekmeli, yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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