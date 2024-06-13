Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga kamerada

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Suriye uyruklu 2 grup arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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