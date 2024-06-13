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        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, trafiği birbirine kattı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, trafiği birbirine kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:25
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        Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, trafiği birbirine kattı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, trafiği birbirine kattı. Sahibi ile kurbanlığı yakalama çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Kaldırımdan yola inerek, otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı ineğin önü kamyonetle kesildi. İnek kaçmaya devam ederken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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