Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, trafiği birbirine kattı

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Hayvan pazarından alınan kurbanlık inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Kaldırımdan yola inerek, otomobillerin ortasında koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Sahibinin yakalamaya çalıştığı ineğin önü kamyonetle kesildi. İnek kaçmaya devam ederken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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