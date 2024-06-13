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        Bozbey: İznik'in UNESCO başvurusunun geri çekilmesi iyi oldu, tekrar o projenin içerisinde yer alacağız

        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik'le ilgili UNESCO'ya yapılan müracaatın olumsuz sonuçlanarak, geri çekildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:10
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        Bozbey: İznik'in UNESCO başvurusunun geri çekilmesi iyi oldu, tekrar o projenin içerisinde yer alacağız
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        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İznik’le ilgili UNESCO’ya yapılan müracaatın olumsuz sonuçlanarak, geri çekildiğini söyledi. Alan başkanının yetersiz bilgi aktarması ve ortak çalışma yapılmaması nedeniyle müracaatın olumsuz sonuçlandığını belirten Bozbey, “Başvurunun geri çekilmesi de iyi oldu. Tekrar Büyükşehir Belediyesi olarak o projenin içerisinde yer alacağız” dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Genel Değerlendirme Toplantısı’nın 2’ncisini Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenledi. CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Direkçi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda konuşan Bozbey, İznik’le ilgili UNESCO’ya yapılan müracaatın olumsuz sonuçlandığını ve geri çekildiğini söyledi. Bozbey, bu kararın, alan başkanının yetersiz bilgi aktarmasının ve ortak çalışma yapılmamasının bir sonucu olduğunu belirtti. İznik gibi bir değerin UNESCO kapsamında olması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, “Başvurunun geri çekilmesi de iyi oldu. Tekrar Büyükşehir Belediyesi olarak o projenin içerisinde yer alacağız. Çalışmaları etkin bir şekilde yürütüp mutlaka UNESCO koruma alanı içerisine İznik’in girmesini sağlayacağız. 2025 yılı özellikle Hıristiyan alemi ve İznik için önemli bir yıl olacak. O konuda çalışmalar devam ediyor. O projelerin içerisinde de etkin bir şekilde olacağız. 2025 yılında İznik’i dünyada öne çıkaracak bir anlayışı yaşama geçirmiş olacağız” diye konuştu.

        'CUMARTESİ GÜNLERİ BURSARAY 24 SAAT HİZMET VERECEK'

        Kısa vadede hayata geçirilecek ulaşım projeleriyle ilgili de bilgi veren Bozbey, Bursa'da ulaşım saatlerinin daha uzun süreli olacağını belirterek, “Teknik nedenlerden dolayı Bursaray’ı gece 2’ye kadar çalıştıramıyoruz. Onun yerine Bursaray güzergahına paralel olacak şekilde otobüslerle vatandaşlarımıza destek olacağız. Cumartesi günleri ise Bursaray 24 saat hizmet verecek. Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Kademeli olarak hayata geçirilecek. 0-4 yaş çocuğu olan anneler ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Bunun da altyapısı hazırlandı. Uygulamayı yakın zamanda hayata geçireceğiz. Böylece annelerimiz sosyal yaşama daha fazla katılabilecek. Öğrencilerimizin biniş hakkını da 160 binişten 200 binişe çıkarıyoruz. Bunun da kararı verildi. Ayrıca öğrencilerimiz tam binişten yüzde 75 daha ucuza biniş yapacak. 65 yaş üstüyle ilgili bir sınırlama vardı. O sınırlamayı da kaldırıyoruz. Seçim öncesinde söz verdiğimiz bütün sosyal destekleri bir bir yaşama geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

        'BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK'

        Kurban Bayramı’nda ulaşımın ücretsiz olacağını da söyleyen Bozbey, “Bayramda vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmesi adına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyeceğiz. 4 gün boyunca da şehir içi ulaşımı ücretsiz yapıyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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