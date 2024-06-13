Karayolundan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Durmuş Karadeniz’in kullandığı 16 BHA 710 plakalı motosiklet, karayolundan karşıya geçmek isteyen Fatma Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen kadın ile yola savrulan Karadeniz yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Durmuş Karadeniz’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Karadeniz’in Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, karayolundan karşıya geçmek isteyen Fatma Ö.'ye (46) çarpan motosikletin sürücüsü Durmuş Karadeniz (55), yola savrularak ağır yaralandı. Fatma Ö. ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

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