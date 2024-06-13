Çiftlik evinde çıkan yangın, gül seralarına sıçramadan kontrol altına alındı

Yangın saat 19.30 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde, Orhan Aydın (56) isimli gül üreticisine ait seraların yanındaki çiftlik evinin 2’nci katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile seralara sıçramadan, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.