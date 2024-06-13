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        Başkomisere minibüsle çarpıp kaçan ve müebbetle yargılanan sürücüye 7 yıl 4 ay ceza

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Başkomiser Erdem Sevinç'e (49), kullandığı minibüsle bilinçli olarak çarparak ağır yaralanmasına neden olan Orhan Öztürk (37), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 7 yıl 4 ay ceza aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:42 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:45
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        Başkomisere minibüsle çarpıp kaçan ve müebbetle yargılanan sürücüye 7 yıl 4 ay ceza
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Başkomiser Erdem Sevinç'e (49), kullandığı minibüsle bilinçli olarak çarparak ağır yaralanmasına neden olan Orhan Öztürk (37), ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 7 yıl 4 ay ceza aldı.

        Olay, 9 Kasım 2022'de Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaret için Batman'dan gelen Başkomiser Erdem Sevinç, eşi ile birlikte dışarı çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç çiftinin önünden iddiaya göre bir minibüs hızla geçti. Erdem Sevinç şoföre tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından aracına binen Orhan Öztürk, minibüsle Erdem Sevinç'e çarpıp kaçtı. Yaralanan Erdem Sevinç, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan Orhan Öztürk, getirildiği Bursa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Öztürk’ün yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Başkomiser Erdem Sevinç ile tutuklu sanık Orhan Öztürk katıldı. Daha önceki duruşmalarda verdiği ifadesini tekrarlayan Öztürk, suçlamaları reddederek, “Müşteki ile trafikte tartıştım. Beni ölümle tehdit etti. Korkarak olay yerinden kaçtım. Şahsa çarptığımı fark etmedim. Olay yerinde bana kimse seslenmedi. Aracımdaki kırıklar başka bir yere çarpmamdan dolayı oldu” dedi.

        Başkomiser Erdem Sevinç ise sanığın suçlamalarının aksine kendisini tehdit etmediğini, minibüsü hızlı kullandığı için uyardığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini yineledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Orhan Öztürk’ün 7 yıl 4 ay hapsine hükmetti. Sanığın, cezaevinde bulunduğu 1 yıl 7 ay göz önüne alındığında 5 yıl 7 ay daha tutuklu kalacağı öğrenilirken, karara tepki gösteren Başkomiser Erdem Sevinç, avukatları aracılığıyla itiraz edeceğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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