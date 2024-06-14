Park halindeyken kendi kendine çalışıp hareket eden otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket eden ve yol kenarındaki demir dubaya çarpan otomobil alev aldı. Otomobilin yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 01 AJA 460 plakalı otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti. Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.