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        Park halindeyken kendi kendine çalışıp hareket eden otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket eden ve yol kenarındaki demir dubaya çarpan otomobil alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 02:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 02:15
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        Park halindeyken kendi kendine çalışıp hareket eden otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeyken elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket eden ve yol kenarındaki demir dubaya çarpan otomobil alev aldı. Otomobilin yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 01 AJA 460 plakalı otomobil, iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp seyir haline geçti. Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı. Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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