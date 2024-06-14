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        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye

        BURSA'dakızı ile boşanma aşamasındaki damadı Kadir Morkoç'u (35) öldüren kanser hastası Mehmet Ali Sakin (65), Bursa Şehir Hastanesi'nden gelen rapor doğrultusunda, ilk duruşmada tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:00
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        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye
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        BURSA'dakızı ile boşanma aşamasındaki damadı Kadir Morkoç'u (35) öldüren kanser hastası Mehmet Ali Sakin (65), Bursa Şehir Hastanesi'nden gelen rapor doğrultusunda, ilk duruşmada tahliye edildi.

        Olay, 2023'ün Aralık ayında Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 6. Dağ Sokak'ta meydana geldi. 3 yıldır Kadir Morkoç ile evli olan Sinem Morkoç, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi ile önce tartışıp sonra kavga edince babasının evine sığındı. Kayınpederi Mehmet Ali Sakin'in evine giden Kadir Malkoç, tekme ve yumruk ile kapıyı kırıp içeri girmeye çalıştı. Mehmet Ali Sakin, Molkoç'u 5 kurşun ile öldürdü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından polise giden şüpheli teslim oldu. Mehmet Ali Sakin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Mehmet Ali Sakin'in yargılanmasına başlandı. Mide kanseri olan Sakin'in katılmadığı duruşmada, taraflar avukatları ile yakınları hazır bulundu.

        'BABAM KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETİ'

        Mahkemede ifade veren Sinem Morkoç, sürekli eşinin şiddetine uğradığını belirterek, "Kadir, uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen eve gelip, beni sürekli dövüyordu. O gün eve gelip, yine beni feci şekilde darbedince kaçarak babamın evine sığındım. Bu kez kaldığım eve gelip, tekme ve yumruk ile sokak kapısını kırıp içeri girmek isteyince babam da korkutmak amacıyla ona ateş etti. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

        'SAVUNMA KASTIYLA HAREKET ETTİ'

        Mehmet Ali Sakin'in avukatı Uğur Kösa ise "Müvekkil, maktulün haksız saldırısından kendisini ve kızını kurtarabilmek amacıyla meşru savunma kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir. Tabancasında 8 mermi bulunan müvekkil, olayın ardından tabancasında 3 mermi kalmasına rağmen eylemine kendiliğinden son vermiştir. Bu durumda öldürme kastıyla değil, savunma kastıyla hareket ettiğini göstermektedir" diye konuştu. Mahkeme heyeti, kanser hastası Sakin'i, Bursa Şehir Hastanesi'nden gelen rapor doğrultusunda cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı ve burada tek başına yaşamını sürdüremeyeceği gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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