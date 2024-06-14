Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada

BURSA'nınİnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, 1 saat süren takibin ardından yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı için kesilmek üzere hayvan pazarından alınan inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Kaldırımdan yola inerek otomobillerin ortasından koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık bir saat süren takibin ardından mobilya atölyesine giren hayvan, çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımıyla yakalandı. İneğin kaçış ve yakalanma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.