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        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, 1 saat süren takibin ardından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:35
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        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık inek, 1 saat süren takibin ardından yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde meydana geldi. Kurban Bayramı için kesilmek üzere hayvan pazarından alınan inek, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Kaldırımdan yola inerek otomobillerin ortasından koşmaya başlayan inek, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık bir saat süren takibin ardından mobilya atölyesine giren hayvan, çevredeki vatandaşlar ve esnafın yardımıyla yakalandı. İneğin kaçış ve yakalanma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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