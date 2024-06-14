Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ammar Almuhammed (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ammar Almuhammed (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı (28), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi biten Rahaf A., taburcu edilirken, polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanan Ammar Almuhammed tutuklandı.

        Olay, 11 Haziran saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar Almuhammed, birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü. Öfkelenen Ammar Almuhammed, evde bulunan erkek kaçarken mutfaktan aldığı bıçakla ablasını, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesi sonrası eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

        Olayın ardından polis ekipleri tarafından yolda yürürken, suç aleti bıçak ile yakalanan Ammar Almuhammed gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        En sıcak mayıs birçok ülkede can aldı
        En sıcak mayıs birçok ülkede can aldı
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlığı yakalama anları kamerada
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Bursa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye
        Damadını öldüren sanığa ilk duruşmada tahliye
        Bursa'da lise öğrencileri, hamile, yaşlı ve engelliler için "akıllı koltuk...
        Bursa'da lise öğrencileri, hamile, yaşlı ve engelliler için "akıllı koltuk...
        "Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası do...
        "Başkomiser Volkan" yalanına inanan yaşlı adamın 1 milyon 375 bin lirası do...
        Park halindeyken kendi kendine çalışıp hareket eden otomobil, yol kenarında...
        Park halindeyken kendi kendine çalışıp hareket eden otomobil, yol kenarında...