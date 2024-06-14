Ablasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ammar Almuhammed (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı (28), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi biten Rahaf A., taburcu edilirken, polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanan Ammar Almuhammed tutuklandı.

Olay, 11 Haziran saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar Almuhammed, birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü. Öfkelenen Ammar Almuhammed, evde bulunan erkek kaçarken mutfaktan aldığı bıçakla ablasını, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesi sonrası eve gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavisinin ardından dün taburcu oldu.