Bursa'da rüzgarda cami bahçesindeki ağacın dalı kırıldı; altında kalan 1 kişi yaralandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle Turgutalp Camisi bahçesindeki ağacın bir dalı kırıldı. Düşen dalın altında kalan ve yaralanan Hasan A. (46), çevredekiler tarafından kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Şehit Er Turan Culfa Sokak’ta meydana geldi. Turgutalp Camisi bahçesinde bulunan ağacın bir dalı lodos nedeniyle kırıldı. Bu sırada cami bahçesinde olan Hasan A., dalın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin ağacın altından çıkardığı Hasan A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.