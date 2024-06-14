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        Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle kırılarak ikiye bölünen çınar ağacı, 16'ncı yüzyılda yapılan tarihi Cafer Paşa Hanı'nda bulunan iş yerlerinin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:20
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        Lodos nedeniyle ikiye bölünen çınar ağacı, tarihi Cafer Paşa Hanı'nın üzerine devrildi
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle kırılarak ikiye bölünen çınar ağacı, 16’ncı yüzyılda yapılan tarihi Cafer Paşa Hanı’nda bulunan iş yerlerinin üzerine devrildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, hanın avlusundaki iş yerlerinde hasar oluştu.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Cuma Mahallesi Cami Kebir Sokak’ta meydana geldi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 8’inci padişahı Fatih Sultan Mehmet ve 9’uncu padişahı II. Bayezid döneminde sadrazamlık görevi yapan İshak Paşa tarafından, 1468 yılında yaptırılan İshak Paşa Medresesi’nin bahçesinde bulunan çınar ağacı, ilçe merkezinde etkili olan lodos nedeniyle kırılarak ikiye bölündü. Çınar ağacının kopan parçası, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın silahtarı Cafer Paşa tarafından 16’ncı yüzyılda yaptırılan tarihi Cafer Paşa Hanı’nda vatandaşların alışveriş yatığı sırada iş yerlerinin üzerine düştü. Ağacın devrilmesi sırasında bazı vatandaşlar hafif sıyrıklarla kurtulurken, Cafer Paşa Hanı’nda bulunan iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

        Esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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