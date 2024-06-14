Karne gününde kalp krizi geçiren 33 yıllık öğretmen hayatını kaybetti
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım (59), karne töreninden sonra gittiği zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım (59), karne töreninden sonra gittiği zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 33 yıllık eğitimci Yıldırım’ın karne töreni öncesinde öğrencilerine sosyal medya hesabından 'İyi tatiller' mesajı paylaştığı öğrenildi.
Bursa'da, 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi nedeniyle Şehit Bülent Albayrak İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Okulda görevli öğretmen Zeynel Yıldırım, öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine gitti. Ardından kendisine ait zeytin bahçesine giden Yıldırım, burada aniden rahatsızlandı. Fenalaşan Yıldırım'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zeynel Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
SOSYAL MEDYADAN 'İYİ TATİLLER' MESAJI YAYINLAMIŞ
Öte yandan 33 yıllık eğitimci evli ve 5 çocuk babası Zeynel Yıldırım’ın, bugün düzenlenen karne töreninin ardından sosyal medya hesabından, ''Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum” notunu paylaştığı öğrenildi.
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