Kayıp kadın ormanda bulundu, jandarma 3 kilometre sırtında taşıdı

Kaymakoba Mahallesinden oturan M.K., sabaha karşı saat 01.00 sıralarında kayboldu. Aile fertlerinin evin çevresinde yaptığı arama çalışmalarında bulunamayan M.K. için kayıp başvurusunda bulunuldu. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpeği ile Jandarma Asayiş Timleri katıldı. Kaybolduktan 8 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanda bulunan M.K.'yı jandarma ekipleri 3 kilometre boyunca sırtında taşıyarak tedavisi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim etti.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan M.K. (80), jandarma ekiplerinin başlattığı arama kurtarma çalışmasında evine 3 kilometre uzaklıkta ormanda bulundu. Jandarma görevlilerinin 3 kilometre sırtında taşıdığı M.K., sağlık personeline teslim edildi.

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