Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

BURSA'dabayram temizliği sırasında camları silen Gülnaz Güler (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Eşi Mehmet Güler'in (61), 6 ay önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşamaya başlayan Gülnaz Güler, iddiaya göre bayram temizliği yapmak için evinin camlarını silmek istedi. Camları sildiği sırada dengesini kaybeden Güler, altında dükkan bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 metre yükseklikten baş üstü düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Gülnaz Güler'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.