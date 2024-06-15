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        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü (2)

        DÜŞMEANI KAMERADABursa'da bayram temizliği sırasında camları silen Gülnaz Güler'in (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:55
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        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü (2)
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        DÜŞMEANI KAMERADA

        Bursa’da bayram temizliği sırasında camları silen Gülnaz Güler’in (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güler’in beton zemine baş üstü düştüğü ve elinde temizlik bezi olduğu görüldü.

        Memet Can YEŞİLBAŞ/Bursa,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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