Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü (2)

Bursa’da bayram temizliği sırasında camları silen Gülnaz Güler’in (58), 2'nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Güler’in beton zemine baş üstü düştüğü ve elinde temizlik bezi olduğu görüldü.

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