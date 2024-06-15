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        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde yetiştirdiği arıların soktuğu Bahadır Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:50
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        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde evinin bahçesinde yetiştirdiği arıların soktuğu Bahadır Y.’nin (32) solunumu durdu. Bahadır Y., başka bir ihbar için mahalleye giden sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü.

        Olay, Hamzabey Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki kovanları kontrol eden Bahadır Y.’yi arılar soktu. Yakınları, alerjik reaksiyon sonucu solunumu duran Bahadır Y.'yi özel araçla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. O sırada başka bir ihbar için mahalleye gelen sağlık ekipleri, yakınlarının durumu anlatmasıyla, Bahadır Y.’ye müdahale etti. Solunumu sağlanan Bahadır Y., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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