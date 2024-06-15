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        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'te yakalandı

        BURSA'nın Karacabey ilçesindeki mobilya mağazasında, masanın üstündeki 25 bin TL'yi çalan Metin Gögal (52), güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenip, adım adım takip edilerek 90 kilometre uzaklıktaki Gemlik ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:05
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        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'te yakalandı
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        BURSA’nın Karacabey ilçesindeki mobilya mağazasında, masanın üstündeki 25 bin TL’yi çalan Metin Gögal (52), güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenip, adım adım takip edilerek 90 kilometre uzaklıktaki Gemlik ilçesinde yakalandı.

        Olay, 12 Haziran’da Nasrettin Mahallesi Bursa Caddesi’ndeki mobilya mağazasında meydana geldi. Müşteri gibi gelen Metin Gögal, masanın üstündeki 25 bin TL’yi çalarak, mağazadan ayrıldı. Paranın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Suat Bağ, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak, delil aradı. İş yeri sahibi Suat Bağ, “Paranın yerinde olmadığını görünce hırsızlığı fark ettik, şaşkına döndük. Görüntüleri incelediğimizde 50’li yaşlarda bir erkek hırsızlığı gerçekleştiriyor. Güpegündüz bu şekilde hırsızlık yapılması bizi şaşırttı” derken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Metin Gögal olduğunu tespit etti.

        Adım adım takip edilen Gögal, 90 kilometre uzaklıkkaki Gemlik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karacabey’e getirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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