Kaza yaralanan nişanlısı için ağladı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta meydana geldi. Merve T. (35) yönetimindeki 16 BFY 401 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tamer A.’nın kullandığı 16 ATZ 973 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tamer A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı başında gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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