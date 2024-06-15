Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaza yaralanan nişanlısı için ağladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tamer A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yaralanan nişanlısı için ağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tamer A. (24) yaralandı. Tamer A. hastaneye kaldırılırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı ağladı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Ocakbaşı Sokak’ta meydana geldi. Merve T. (35) yönetimindeki 16 BFY 401 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tamer A.’nın kullandığı 16 ATZ 973 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tamer A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayı duyup hastaneye gelen nişanlısı başında gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Erişkinlerde tekrarlayan burun kanamaları hipertansiyon habercisi!
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri
        Habertürk Spor'un EURO 2024 tahminleri

        Benzer Haberler

        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'...
        Karacabey'deki iş yerinden 25 bin TL çaldı, 90 kilometre mesafedeki Gemlik'...
        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin m...
        Arıların sokmasıyla solunumu durdu, başka ihbara giden sağlık ekiplerinin m...
        Karacabey'de mobilya mağazasından para çalan şüpheli polisin takibi sonucu...
        Karacabey'de mobilya mağazasından para çalan şüpheli polisin takibi sonucu...
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğu
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda arife yoğunluğu
        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü (2)
        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü (2)
        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü
        Bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü