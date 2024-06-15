Hakan Çavuşoğlu: Sahaya inerek milletimizle görüşelim

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Arkadaşlar, masa başındaki toplantılardan bıktık. Sahaya inerek milletimizle görüşelim'' dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni, Yıldırım ilçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Merkez İl koordinatörü Furkan Leventoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda partili vatandaşlar katıldı. Görevlilere, masa başından ayrılıp sahalara inmek için çağrıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ''Bu ülkede milletimiz, Cumhurbaşkanımıza inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ilham alıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediklerini görmek istiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken Cumhurbaşkanımızın söylediklerini yapmak ve sadece 'mış' gibi değil de yaparak o konuda mücadele ederek bunu hayata geçirmek gerekiyor. Biz eğer bunu başarabilirsek eminim ki kısa süre içerisinde çok daha farklı bir noktaya ulaşacağız. Arkadaşlar, sahaya inelim. Masa başındaki toplantılardan bıktık. Birbirimizle görüşmekten de bıktık artık. Milletimizle görüşelim. Çiftçimize koşalım. Esnafımızın yanında olalım. Sivil toplum örgütleri bizden ne bekliyorsa Onu yapalım'' dedi.