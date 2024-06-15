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        Hakan Çavuşoğlu: Sahaya inerek milletimizle görüşelim

        AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Arkadaşlar, masa başındaki toplantılardan bıktık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:52 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:55
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        Hakan Çavuşoğlu: Sahaya inerek milletimizle görüşelim
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        AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Arkadaşlar, masa başındaki toplantılardan bıktık. Sahaya inerek milletimizle görüşelim'' dedi.

        AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreni, Yıldırım ilçesinde bulunan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Merkez İl koordinatörü Furkan Leventoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda partili vatandaşlar katıldı. Görevlilere, masa başından ayrılıp sahalara inmek için çağrıda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ''Bu ülkede milletimiz, Cumhurbaşkanımıza inanıyor, güveniyor. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ilham alıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediklerini görmek istiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken Cumhurbaşkanımızın söylediklerini yapmak ve sadece 'mış' gibi değil de yaparak o konuda mücadele ederek bunu hayata geçirmek gerekiyor. Biz eğer bunu başarabilirsek eminim ki kısa süre içerisinde çok daha farklı bir noktaya ulaşacağız. Arkadaşlar, sahaya inelim. Masa başındaki toplantılardan bıktık. Birbirimizle görüşmekten de bıktık artık. Milletimizle görüşelim. Çiftçimize koşalım. Esnafımızın yanında olalım. Sivil toplum örgütleri bizden ne bekliyorsa Onu yapalım'' dedi.

        'HEPİMİNİZİ ADINA DÜNYADA SORUMLULUĞU ÜSTLENEN BİR LİDERİMİZ VAR'

        Törende konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'da şunları söyledi:

        ''Hepimiz adına dünyada sorumluluğu üzerine alan bir liderimiz var. Onun sayesinde vicdanlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak Türkiye'nin ilerlemesi için sorumluluklarımız var. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bursa'mızda sorumluluklarımız daha da artmış bulunmakta. Gelecek nesilleri düşünerek hizmet etmeye gayret ettik. Azmettik bundan sonra da Cumhur İttifakı olarak milletimize hizmet etmek için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye devam edeceğiz'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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