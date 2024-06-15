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        Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs, savrularak, oto yedek parça dükkanına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 23:21 Güncelleme: 15.06.2024 - 23:25
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        Bursa'da yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs, savrularak, oto yedek parça dükkanına girdi. Kazada 2 ara sürücüsü ile minibüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'ncü ve 5'nci blok kavşağında meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 16 M 10288 plakalı minibüs, Arif D. Yönetimindeki 16 BAD 816 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan oto yedek parça dükkanına çarparak dururken, kazanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısının açılması sonucu bir yolcu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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