Bursa'da Ulu Cami, bayram namazında doldu

BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçeride yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazında tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası tekbir ve dualar edildi. Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için, kesim yerlerine gitti.