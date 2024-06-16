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        Bursa'da Ulu Cami, bayram namazında doldu

        BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:20
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        Bursa'da Ulu Cami, bayram namazında doldu
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        BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçeride yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

        Bursa'da vatandaşlar bayram namazında tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayanlar avluda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası tekbir ve dualar edildi. Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurban ibadetini yerine getirmek için, kesim yerlerine gitti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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