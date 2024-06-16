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        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu

        BURSA'da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:15
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        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu
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        BURSA’da bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

        Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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