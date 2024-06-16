Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralananlar, çevredeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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