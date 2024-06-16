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        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu (2)

        305KİŞİ YARALANDIBursa'da bayram namazının ardından saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:37
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        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu (2)
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        305KİŞİ YARALANDI

        Bursa'da bayram namazının ardından saat 13.00'e kadar olan sürede 305 kişi, kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaraladı. Hayvanlarını kendileri kesmek isterken yaralananlar, hastanelerde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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