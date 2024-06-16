Bursa'da su kanalına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kurbanlık etler tarlaya saçıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kurbanlık etler tarlaya saçıldı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında İznik'in Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kestiği kurbanın etlerini evine götürmek isteyen Bülent Güleç, yönetimindeki 16 H 9278 plakalı otomobiliyle Orhangazi istikametinden İznik yönüne gitmek üzere yola çıktı. Güleç’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı. Araçta bulunan kurbanlık etler tarlaya saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bülent Güleç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

‘YOLDA BİR SORUN VAR, NEDEN HEP BENİM TARLAYA UÇUYOR ARABALAR’

Olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Taylan, "Senede en az 15-20 kaza oluyor. 1 ay önce bir motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti. Tahminime göre yolda bir sorun var. Neden hep benim tarlaya uçuyor arabalar, başka tarlalara değil? Defalarca yetkililere bildirdik ama bir önlem alınmadı. Daha kaç kişinin yaralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.