Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da su kanalına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kurbanlık etler tarlaya saçıldı

        BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da su kanalına çarpan otomobil sürücüsü yaralandı, kurbanlık etler tarlaya saçıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kurbanlık etler tarlaya saçıldı.

        Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında İznik'in Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kestiği kurbanın etlerini evine götürmek isteyen Bülent Güleç, yönetimindeki 16 H 9278 plakalı otomobiliyle Orhangazi istikametinden İznik yönüne gitmek üzere yola çıktı. Güleç’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı. Araçta bulunan kurbanlık etler tarlaya saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bülent Güleç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        ‘YOLDA BİR SORUN VAR, NEDEN HEP BENİM TARLAYA UÇUYOR ARABALAR’

        Olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Taylan, "Senede en az 15-20 kaza oluyor. 1 ay önce bir motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti. Tahminime göre yolda bir sorun var. Neden hep benim tarlaya uçuyor arabalar, başka tarlalara değil? Defalarca yetkililere bildirdik ama bir önlem alınmadı. Daha kaç kişinin yaralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1-1 paylaştılar!
        1-1 paylaştılar!
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        Vefa örneği
        Vefa örneği
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Polisin 'gazete' sorusu Zeynep'in ölümünü aydınlattı!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Hollanda 1-0'dan döndü!
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobilin fabrika duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik k...
        Bursa'da otomobilin fabrika duvarına çarptıktan sonra devrilmesi güvenlik k...
        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu (2)
        Bursa'da acemi kasaplar hastanelere koştu (2)
        Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu
        Bursa'da kadınlara yönelik "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programının üçün...
        Bursa'da kadınlara yönelik "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programının üçün...
        Duvara çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı; araçtan emekleyerek...
        Duvara çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı; araçtan emekleyerek...
        Osmanlı'nın ilk müderrisinin mezarının yeri tescillenerek çevresi düzenlend...
        Osmanlı'nın ilk müderrisinin mezarının yeri tescillenerek çevresi düzenlend...