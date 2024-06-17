BURSA'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hasköy ve Hazine sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hasköy Sokak'ta seyreden Yusuf P. (32) yönetimindeki 34 YA 410 plakalı cip, Hazine Sokak’tan çıkan Binali H.'nin (28) kullandığı 07 FLR 01 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada otomobildeki Nevriye İ. (35), Zhavriya M. (41), Melek A. (41), Nesibe D. (39) ile cipteki Selin P. (4) ve Serra P. (1) yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.