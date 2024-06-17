Büyükataman: Milliyetçi Hareket Partisi parçalanmış Türkiye hayali kuranların en büyük engelidir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milli birliğimize düşmanlık besleyen çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırmaları tesadüf değildir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, parçalanmış Türkiye hayali kuranların en büyük engelidir'' dedi.

MHP Bursa İl Teşkilatı, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde Kültürpark'taki bayramlaşma programında bir araya geldi. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ile İl Başkanı Muhammet Tekin ve parti üyelerinin katıldığı programda konuşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinden sonra, terör örgütünün şehir ofisi olan DEM Parti’nin kazandığı belediyelerin terörle bağlantıları çarşaf çarşaf ortaya dökülmüş, sözde belediye başkanlarının terör örgütü PKK ile ilişkileri belgelenmiştir. DEM Parti'li Hakkari Belediye Başkanı, silahlı terör örgütü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm almış, Türk Devleti ve bağımsız yargı gereğini yapmış, Hakkari Belediyesi terörün pençesinden kurtarılmıştır. DEM’li belediyelerin nereden talimat aldığı, belediye imkanlarını ve hazineden aktarılan paraları terör örgütüne peşkeş çektiği gün gibi ortadadır. Kandan ve ihanetten beslenen PKK terör örgütünün siyasi ofisi tarafından kaynakları çalınan ve teröristlere aktarılan diğer belediyelerin de bir an evvel araştırılması ve kurtarılması şart olmuştur. Diğer taraftan, DEM Partili sözde bir milletvekili TBMM kürsüsüne çıkıp 'Kürdistan'da işgalcisiniz' diyerek adeta Türkiye Cumhuriyeti Devletine olan nefretini saçmıştır. Bu sözde milletvekilinin TBMM çatısı altında olması, terör partisinin hala varlığını sürdürmesi milletimizin vicdanını kanatan bir demokrasi ayıbıdır. Şunu herkes aklına iyi soksun; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur asla olmayacaktır. Ayrıca yine aynı terör partisinin başka bir milletvekili, 'Sizi bu sokaklarda gezdirirsek namerdiz' diyerek, Hakkari Valimizi küstahça tehdit etmeye yeltenmiştir. Buradan açıkça ifade ediyorum, kim siyaset maskesi ile terör örgütünün sözcülüğüne ve militanlığına soyunuyorsa namerttir, zira sırtınızı dayadığınız terör örgütü PKK’nın mayası namertliktir. Devletimizin valisini alçakça tehdit edecek cüreti gösterenlerin sonu sırtını terör örgütüne yaslayanlarla aynı olacaktır."

Büyükataman, "Öte yandan her fırsatta 'Atatürk’ün partisiyiz' söyleminin arkasına saklanan CHP’nin, DEM’li belediyelere destek olması, bölücü söylemlere ve küstah tehditlere karşı sessiz kalması bir kez daha maskesini düşürmüş, teröristlere olan gönül bağını ortaya çıkarmıştır" dedi.

'HEDEFLERİ TÜRKİYE SEVDAMIZ VE TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİDİR'

Büyükataman sözlerine şöyle devam etti:

"Milli birliğimize düşmanlık besleyen çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırmaları tesadüf değildir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, parçalanmış Türkiye hayali kuranların en büyük engelidir. Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Cumhur İttifakı’na saldıranların gerçek rahatsızlıkları, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatma irademizin sarsılmadan devam etmesidir. Bu kirli emel sahiplerinin hedefi Türkiye sevdamız ve Türk milletinin birliğidir. Yüce Allah’ın izniyle bu karanlık emellere geçit vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti’ni paramparça etmek isteyen emperyalizmin bölücü planlarını bozmaya devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman olduğu gibi aziz milletimizin ekonomik ve sosyal sorunlarını büyük bir titizlikle takip ediyor, haklı taleplerine çözüm üretmek için çalışıyor ve milletimizin sesi oluyoruz.''