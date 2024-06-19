Kurban Bayramı'nda Uludağ'da piknikçilere jandarmadan yakın takip

BURSA Uludağ, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Normal günlerde yaklaşık 1500 kişinin geldiği Uludağ'a, arife ve bayramın ilk 3 gününde toplam 33 bin 400 kişi piknik yamak ya da gezmek için geldi. Bölgede önlemlerini artıran jandarma ekipleri, uyarılara uymayan 7 kişiye 'Kabahatler kanununa muhalefet' suçundan 2 bin 52'şer lira ceza yazdı.

'Beyaz Cennet' olarak tanımlanan ve kış mevsiminde kayakseverlerin yoğunlukla tercih ettiği Uludağ, yaz aylarında da doğal güzelliğiyle tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Normal günlerde yaklaşık 1500 kişinin kara yolu ve teleferikle gelip gezdiği Uludağ'a, Kurban Bayramı'nın arife günü 2 bin 900, birinci günü 7 bin 500, ikinci günü 11 bin ve üçüncü günü ise yaklaşık 12 bin kişi gezmek ya da piknik yapmak için geldi. Orman yangınlarına karşı 1 JAK Timi, 1 Asayiş Timi ve 1 de trafik ekibinden oluşan 28 personelle görev yapan Uludağ Jandarma ekipleri, belirlenen yerlerin dışında piknik yapılmasına, mangal yakılmasına kesinlikle izin vermiyor. Ekipler, yapılan ikazlara rağmen, kurallara uymayan 7 kişiye, 'Kabahatler Kanununa muhalefet' suçundan, 2 şer bin 52'şer lira ceza kesti.